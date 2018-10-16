Управление образования Баку обнародовало число первоклашек

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В I классах бакинских общеобразовательных учебных заведений (школах, лицеях, гимназиях) учатся 48 206 школьников.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, 40 900 первоклашек - дети в возрасте шести лет, а 7 306 учеников - еще не достигшие 6 лет.

Срок приема в I класс на 2018-2019 учебный год продлен до 15 октября. После прохождения регистрации в электронном порядке, родители представили документы детей в соответствующие школы.

Отметим, что за последние годы процесс приема первоклашек был полностью электронизирован. Родители самостоятельно выбирают школы, учителя и язык обучения.