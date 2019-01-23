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    Управление образования Баку объявило прием на работу

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Управление образования города Баку объявило конкурс на замещение должностей замдиректора по учебно-воспитательной части, ззамдиректора по воспитательной части, заведующего допризывной подготовки учащихся, психолога, руководителя детского объединения, руководителя библиотеки и лаборанта. 

    Как сообщили Report в Управлении, кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, с 23 января должны пройти регистрацию на портале http://musabiqe.baku.edu.az/. Регистрация продлится 15 дней до 23:59 7 февраля. 

    После проверки сведений, внесенных в электронные заявления, наиболее подходящие кандидаты будут приглашены на тестовый экзамен.

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