Управление образования Баку объявило прием на работу

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Управление образования города Баку объявило конкурс на замещение должностей замдиректора по учебно-воспитательной части, ззамдиректора по воспитательной части, заведующего допризывной подготовки учащихся, психолога, руководителя детского объединения, руководителя библиотеки и лаборанта.

Как сообщили Report в Управлении, кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, с 23 января должны пройти регистрацию на портале http://musabiqe.baku.edu.az/. Регистрация продлится 15 дней до 23:59 7 февраля.

После проверки сведений, внесенных в электронные заявления, наиболее подходящие кандидаты будут приглашены на тестовый экзамен.