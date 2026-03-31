    31 марта, 2026
    • 16:16
    Управление образования Баку напомнило о правилах приема первоклашек в столичные школы

    Управление образования города Баку напоминает родителям о правилах приема первоклашек в общеобразовательные учреждения столицы.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, прием в общеобразовательные учреждения столицы ведется как в свободной форме, так и на основе приоритетного права.

    Согласно информации, при свободной форме родители могут через личный кабинет самостоятельно выбрать школу и учителя. Приоритетное право предоставляется в случаях, если ребенок или родитель зарегистрированы на закрепленной за школой территории, если брат или сестра уже обучаются в этом учебном заведении, либо если один из родителей работает в данной школе.

    Для использования приоритетного права установлены конкретные сроки: для азербайджанского языка обучения - с 6 мая по 4 июня 2026 года, для других языковых отделений - с 17 июня по 16 июля 2026 года.

    После завершения указанных сроков в школах, где останутся свободные места, будет открыт свободный прием (за исключением лицеев с обучением на других языках, где предусмотрен конкурсный отбор).

    Управление образования города Баку Прием в первые классы
    Bakıda I sinfə qəbulda prioritet tətbiq olunacaq məktəblərin siyahısı açıqlanıb

