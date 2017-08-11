Управление образования: Для приема в подготовительные к школе группы зарегистрировано 7997 заявлений

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ На сегодняшний день произведена онлайн-регистрация 7997 заявлений в электронной системе для приема детей в подготовительные к школе группы в бакинских школах.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку (УОГБ).

Отмечается, что прием детей в подготовительные к школе группы на 2017-2018 учебный год в находящихся в подчинении управления общеобразовательных учебных заведениях осуществляется через электронную систему mektebeqebul.edu.az.

Начавшийся с 1 августа процесс электронной регистрации продлится до 18-го сентября. А прием документов в подготовительные к школе группы будет производиться с 15-го августа по 20-ое сентября.

Занятия в подготовительных к школе группах начнутся со 2-го октября. Они продлятся 8 месяцев и завершатся 31 мая.

Отметим, что в 2017-2018 учебном году предусматривается привлечение в подготовительные к школе группы 65% детей в возрасте 5 лет.