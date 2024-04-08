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Университет ADA расширяет сотрудничество с Болонским университетом

Университет ADA расширяет сотрудничество с Болонским университетом В рамках проекта по созданию Итало-Азербайджанского университета, ректор итальянского Болонского университета Джованни Молари и его делегация посетили университет ADA.
Наука и образование
8 апреля 2024 г. 14:08
Университет ADA расширяет сотрудничество с Болонским университетом

В рамках проекта Итало-Азербайджанского университета делегация во главе с ректором итальянского Болонского университета Джованни Молари посетила Азербайджан.

Как передает Report, в ходе визита обсуждено сотрудничество в области гуманитарных наук, а также опыт подготовки специалистов в области культуры.

Сообщается, что также проведены встречи с участием министра культуры Азербайджана Адиля Керимли и министра науки и образования Эмина Амруллаева, на которых обсуждалось новое направление сотрудничества в гуманитарной сфере с Болонским университетом.

В рамках кооперации ADA и Болонского университета по созданию Итало-Азербайджанского университета осуществляется сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольствия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADA Universiteti ilə İtaliyanın Bolonya Universiteti arasında əməkdaşlıq genişlənir

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