Университет ADA расширяет сотрудничество с Болонским университетом

В рамках проекта по созданию Итало-Азербайджанского университета, ректор итальянского Болонского университета Джованни Молари и его делегация посетили университет ADA.

В рамках проекта Итало-Азербайджанского университета делегация во главе с ректором итальянского Болонского университета Джованни Молари посетила Азербайджан.

Как передает Report, в ходе визита обсуждено сотрудничество в области гуманитарных наук, а также опыт подготовки специалистов в области культуры.

Сообщается, что также проведены встречи с участием министра культуры Азербайджана Адиля Керимли и министра науки и образования Эмина Амруллаева, на которых обсуждалось новое направление сотрудничества в гуманитарной сфере с Болонским университетом.

В рамках кооперации ADA и Болонского университета по созданию Итало-Азербайджанского университета осуществляется сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольствия.