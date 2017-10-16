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    Учитель выиграл в суде дело о незаконном увольнении

    В результате судебного расследования было установлено, что он был уволен без законных на то оснований

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане учитель подал в суд на среднюю школу за увольнение.

    Как сообщает Report, уволенный из средней школы села Джалуд Огузского района учитель Джаван Юнусов обратился в Огузский районный суд для восстановления на работе. В результате судебного расследования было установлено, что его уволили без законных на то оснований. В результате суд удовлетворил иск Дж. Юнусова.

    Средняя школа села Джалуд не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу в Шекинский апелляционный суд. Однако Шекинский апелляционный суд также посчитал истца правым и сохранил решение суда.

    Отметим, что Дж. Юнусову 49 лет, по специальности он математик.

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