Учитель выиграл в суде дело о незаконном увольнении

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане учитель подал в суд на среднюю школу за увольнение.

Как сообщает Report, уволенный из средней школы села Джалуд Огузского района учитель Джаван Юнусов обратился в Огузский районный суд для восстановления на работе. В результате судебного расследования было установлено, что его уволили без законных на то оснований. В результате суд удовлетворил иск Дж. Юнусова.

Средняя школа села Джалуд не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу в Шекинский апелляционный суд. Однако Шекинский апелляционный суд также посчитал истца правым и сохранил решение суда.

Отметим, что Дж. Юнусову 49 лет, по специальности он математик.