Ученый турецкого происхождения удостоен Нобелевской премии

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Среди удостоенных Нобелевской премии по химии есть и работающий в США ученый турецкого происхождения Азиз Санкар.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, Нобелевская премия по химии за 2015 год также присуждена Томасу Линдаль (работает в Великобритании) и Полу Модрич (трудится в США).

В заявлении для СМИ в Нобелевском комитете сказали, что вышеуказанные лица удостоены высокой премии за открытие клеточного инструментария для репараций ДНК.

В информации отмечается, что профессор, доктор Азиз Санкар один из известных ученых мира, являющийся автором значимых научных работ в области лечения рака. Он является автором применяемого при лечении рака метода "ритмичные часы".

Азиз Санкар преподает на факультете биохимии и биофизики Университета Северной Каролины.