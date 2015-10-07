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    Ученый турецкого происхождения удостоен Нобелевской премии

    Одним из трех удостоенных Нобелевской премии ученых по химии является проживающий в США Азиз Санкар

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Среди удостоенных Нобелевской премии по химии есть и работающий в США ученый турецкого происхождения Азиз Санкар. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, Нобелевская премия по химии за 2015 год также присуждена Томасу Линдаль (работает в Великобритании) и Полу Модрич (трудится в США).

    В заявлении для СМИ в Нобелевском комитете сказали, что вышеуказанные лица удостоены высокой премии за открытие клеточного инструментария для репараций ДНК. 

    В информации отмечается, что профессор, доктор Азиз Санкар один из известных ученых мира, являющийся автором значимых научных работ в области лечения рака. Он является автором применяемого при лечении рака метода "ритмичные часы". 

    Азиз Санкар преподает на факультете биохимии и биофизики Университета Северной Каролины.

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