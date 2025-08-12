Ученый объяснил тайну Бермудского треугольника

Австралийский исследователь Карл Крушельницкий заявил, что нашел объяснение феномену Бермудского треугольника.
По мнению Крушельницкого, в исчезновениях кораблей и самолетов в этом регионе нет ничего загадочного. По его расчетам, доля пропавших судов и самолетов в Бермудском треугольнике не отличается от среднестатистических показателей для других районов мирового океана.
Ученый не отрицает, что крушения самолетов и кораблекрушения происходят в Бермудском треугольнике регулярно. Однако, по его мнению, большое число инцидентов обусловлено высокой интенсивностью движения в этой зоне, которая, к тому же, считается сложной для судоходства и авиации.