Ученый объяснил тайну Бермудского треугольника

Наука и образование
12 августа 2025 г. 04:59
Австралийский исследователь Карл Крушельницкий заявил, что нашел объяснение феномену Бермудского треугольника.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Popular Mechanics.

По мнению Крушельницкого, в исчезновениях кораблей и самолетов в этом регионе нет ничего загадочного. По его расчетам, доля пропавших судов и самолетов в Бермудском треугольнике не отличается от среднестатистических показателей для других районов мирового океана.

Ученый не отрицает, что крушения самолетов и кораблекрушения происходят в Бермудском треугольнике регулярно. Однако, по его мнению, большое число инцидентов обусловлено высокой интенсивностью движения в этой зоне, которая, к тому же, считается сложной для судоходства и авиации.

