Ученые заявили о "значительном росте" вероятности столкновения астероида с Землей

Астрономы Центра исследований околоземных объектов NASA значительно увеличили шансы на прямое столкновение астероида 2024 YR с Землей.

Астрономы Центра исследований околоземных объектов NASA значительно увеличили шансы на прямое столкновение астероида 2024 YR с Землей.

Как передает Report , об этом сообщает The Guardian.

По данным расчетов специалистов, шанс столкновения космического объекта с Землей, которое может произойти в 2032 году, увеличился до 2,3%.

Профессор планетарной астрономии Эдинбургского университета Колин Снодграсс отметил, что, скорее всего, пролет астероида "пройдет безвредно".

Ранее сообщалось, что астероид размером с футбольное поле, названный 2024 YR4, может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. По последним данным NASA, вероятность удара составляла 1,6%. Хотя ученые не поддаются панике, они внимательно следят за его траекторией.

Ученые впервые обнаружили 2024 YR4 27 декабря 2024 года в обсерватории El Sauce в Чили. По оценкам астрономов, его диаметр составляет от 40 до 90 метров. Уже к Новому году он был отмечен NASA как объект, требующий особого внимания.