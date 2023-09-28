Ученые выяснили, когда Земля станет непригодной для жизни человека

Земля станет непригодной для жизни человека и других млекопитающих примерно через 250 миллионов лет - после формирования суперконтинента.

Земля станет непригодной для жизни человека и других млекопитающих примерно через 250 миллионов лет - после формирования суперконтинента.

Как передает Report со ссылкой на Nature Geoscience, геологи составили компьютерные модели тектонической активности и климата планеты. Анализ показал, что со временем все семь континентов объединятся в новый практически непригодный для жизни суперконтинент Пангея Ультима.

На земле будет слишком влажный и жаркий климат с температурой воздуха 40 - 50 градусов Цельсия. Около половины суши будет представлять собой пустыню, а 8 - 16% приполярных районов будут сравнимы с современными тропиками.