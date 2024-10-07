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Ученые выдвинули гипотезу о существовании нового класса частиц

Ученые выдвинули гипотезу о существовании нового класса частиц Ученые мадридского Института теоретической физики предположили, что существует новый класс частиц, известных как WIMP (слабо взаимодействующие массивные частицы).
Наука и образование
7 октября 2024 г. 04:50
Ученые выдвинули гипотезу о существовании нового класса частиц

Ученые мадридского Института теоретической физики предположили, что существует новый класс частиц, известных как WIMP (слабо взаимодействующие массивные частицы).

Как передает Report, статью на эту тему опубликовал сайт arXiv.

Исследователи выдвинули гипотезу после обнаружения антиядер в космических лучах. Предположения подтвердил эксперимент на Международной космической станции. При фиксации космических лучей обнаружилось неожиданно высокое количество антиядер, особенно антигелия. Они не могли бы возникнуть при стандартном взаимодействии. Это указывает на существование ранее неизвестных экзотических частиц, которых до этого не наблюдалось.

В конце сентября международная группа астрономов установила точное положение более 1 млн галактик в известной Вселенной. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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