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Ученые впервые обнаружили в космосе молекулу уникального типа

Ученые впервые обнаружили в космосе молекулу уникального типа Американские астрономы из Массачусетского технологического института обнаружили в 5,5 тыс. световых лет от Земли особый тип молекул, никогда прежде не встречавшийся в космосе. Соединение оказалось в туманности N6334 Кошачья Лапа, расположенной в созвездии
Наука и образование
1 мая 2024 г. 00:15
Ученые впервые обнаружили в космосе молекулу уникального типа

Американские астрономы из Массачусетского технологического института обнаружили в 5,5 тыс. световых лет от Земли особый тип молекул, никогда прежде не встречавшийся в космосе. Соединение оказалось в туманности N6334 Кошачья Лапа, расположенной в созвездии Скорпиона.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Эмиссионная туманность Кошачья Лапа представляет собой гигантскую область звездообразования. Она содержит звезды с массой около десяти масс Солнца, возникшие за последние несколько миллионов лет.

В ходе анализа данных наблюдений ученые выяснили, что в туманности содержатся молекулы 2-метоксиэтанола, состоящие из 13 атомов. Они также оказались одними из крупнейших молекул, когда-либо найденных за пределами Солнечной системы.

"Когда мы наблюдаем межзвездные источники с помощью радиотелескопов, мы можем собирать вращательный сигнал от газообразных молекул в этих регионах космоса. Поскольку молекулы в космосе подчиняются тем же законам квантовой механики, что и на Земле, вращательные переходы, наблюдаемые в данных телескопа, должны совпадать с измеренными в лаборатории", - объяснил ведущий автор исследования, астрохимик Закари Фрид.

Ученые отметили, что подобные молекулы редко встречаются в космосе из-за сложности образования.

Команда надеется, что полученные результаты могут послужить основой для будущих исследований по выявлению других, еще не обнаруженных молекул в космосе.

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