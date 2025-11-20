Ученые указали на связь микропластика с риском сердечно-сосудистых заболеваний

Исследование ученых Калифорнийского университета в Риверсайде показало, что регулярное воздействие микропластика может ускорить развитие атеросклероза - заболевания, которое сужает артерии и приводит к сердечным приступам и инсультам. Такой эффект в ходе эксперимента наблюдался только у самцов мышей.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Science Daily.

"Наши результаты вписываются в более широкую закономерность, наблюдаемую в исследованиях сердечно-сосудистой системы, где мужчины и женщины часто реагируют по-разному. Хотя точный механизм пока не известен. Такие факторы, как половые хромосомы и гормоны, в частности защитное действие эстрогена, могут играть свою роль", - отметил ведущий исследователь, профессор биомедицинских наук в Медицинской школе Калифорнийского университета в Риверсайде Чанчэн Чжоу.

Исследование проводилось с использованием мышей с дефицитом рецепторов ЛПНП, которые являются моделью для изучения атеросклероза. Сначала всех мышей перевели на диету с низким содержанием жиров и холестерина, затем исследователи ежедневно вводили грызунам микропластик в течение девяти недель.

У самцов мышей, подвергшихся воздействию микропластика, наблюдался значительный рост бляшек в аорте (63%) и плечеголовной артерии (624%). У самок изменений не было зафиксировано. При этом микропластик не повлиял на увеличение веса или повышение уровня холестерина.

При этом исследование показало, что микропластик вмешивается в работу клеток, выстилающих артерии. Больше всего пострадали эндотелиальные клетки, которые регулируют воспаление и кровообращение.

"Мы обнаружили, что эндотелиальные клетки больше всего страдают от воздействия микропластика. Поскольку эндотелиальные клетки первыми сталкиваются с циркулирующим микропластиком, их дисфункция может спровоцировать воспаление и образование бляшек", - добавил Чжоу.

Микропластик также был обнаружен внутри бляшек, в том числе в эндотелиальном слое, что подтверждается данными по человеческим образцам. Исследования показали, что микропластик активирует гены, способствующие образованию атеросклеротических бляшек. Это указывает на схожие биологические реакции у людей и животных.

Чжоу подчеркнул, что полностью избежать микропластика практически невозможно. Лучшей стратегией профессор назвал снижение его воздействия путем ограничения использования одноразового пластика и отказа от продуктов с высокой степенью переработки.

"В настоящее время не существует эффективных способов вывести микропластик из организма, поэтому минимизация воздействия и поддержание общего здоровья сердечно-сосудистой системы с помощью диеты, физических упражнений и контроля факторов риска по-прежнему важны", - добавил он.