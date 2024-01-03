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Ученые сообщили о надвигающейся магнитной буре после сильнейшей вспышки на Солнце

Ученые сообщили о надвигающейся магнитной буре после сильнейшей вспышки на Солнце Сильнейшая вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 1 января.
Наука и образование
3 января 2024 г. 04:38
Ученые сообщили о надвигающейся магнитной буре после сильнейшей вспышки на Солнце

Сильнейшая вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 1 января.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гелиогеофизическую службу Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") РФ.

Согласно данным службы, в 01:55 по бакинскому времени ученые зафиксировали на звезде вспышку класса X5.0/3B продолжительностью 32 минуты.

"Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Возмущение (магнитная буря - ред.) от выброса корональной массы ожидается 3 января", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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