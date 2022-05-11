Ученые РФ и Азербайджана проведут совместные исследования на Каспии

Научные организации России и Азербайджана будут укреплять взаимодействие в области исследований каспийского региона.

Научные организации России и Азербайджана будут укреплять взаимодействие в области исследований каспийского региона.

Как передает Report, соответствующее соглашение было подписано в Москве на полях Международной ассамблеи "Каспийский диалог".

Документ подписали представители Института географии Национальной академии наук Азербайджана, совета "Наука и инновации Каспия" (НИК) и Ассоциации поддержки развития технологий и научного сотрудничества в Каспийском регионе "Наука и инновации Каспия" (АНИК). Настоящее соглашение является бессрочным и вступает в силу после его подписания сторонами", - говорится в документе.

Стороны намерены укрепить взаимодействие в направлении развития международного сотрудничества "в научно-технологической, инновационной и образовательной сферах между заинтересованными организациями, расположенными на территории России, Азербайджана и других стран Каспийского региона", содействовать "организации совместных исследований, изучению изменения климата и уровня Каспийского моря, экологического мониторинга Каспия в акваториях РФ и Азербайджана".

Для реализации соглашения предполагаются регулярные консультации, создание экспертных групп и приглашение к работе в их составе "широкого круга учреждений из всех стран Каспия", а также выпуск информационно-аналитических материалов, развитие интернет-ресурсов и печатных изданий, посвященных вопросам научно-технологичную сотрудничества.

Стороны выражают готовность оказывать друг другу содействие в организации и проведении инновационных, экологических и деловых миссий, осуществлять обмен информацией, справочными и аналитическими материалами. Вместе с тем, в документе указано, что "каждая из сторон вправе прекратить действие соглашения с письменным уведомлением другой не менее чем за 30 дней до прекращения своего участия". Однако решение не повлияет на проведение ранее запланированных мероприятий.

Документ подписали председатель президиума совета НИК Виктор Калюжный, президент АНИК Владимир Шуин, а также кандидат географическим наук, заведующий отделом "Рекреационная география и туризм" Института географии Национальной академии наук Азербайджана, Заур Имрани, который представляет генерального директора института Закира Эминова. На полях Ассамблеи с НИК и АНИК также подписали соглашения о сотрудничестве Прикаспийский Институт биологических ресурсов Дагестанского федерального исследовательского центра РАН и Дагестанский государственный университет.