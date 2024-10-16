Ученые представили первую часть гигантского космического атласа, создаваемого телескопом "Евклид"

Европейское космическое агентство (ЕКА) представило первую часть гигантского космического атласа, создаваемого космическим телескопом "Евклид".
Как сообщает Report со ссылкой на new-science, презентация состоялась в рамках Международного астронавтического конгресса (МАК) в Милане.
Эта необычная 208-гигапиксельная мозаика, представленная генеральным директором ЕКА Йозефом Ашбахером и научным директором Кароль Манделл, составляет всего один процент от амбициозного исследования, которое "Евклид" будет проводить в течение следующих шести лет, но уже сейчас позволяет получить беспрецедентный объем данных: 14 миллионов галактик и десятки миллионов звезд в Млечном Пути, запечатленных всего за две недели наблюдений.
Миссия "Евклид", запущенная в июле 2023 года с целью создания самой большой трехмерной карты космоса из когда-либо созданных, уже демонстрирует свой огромный научный потенциал.
Первый фрагмент карты, охватывающий 132 квадратных градуса южного неба, что более чем в 500 раз превышает площадь полной Луны, открывает перед учеными беспрецедентное окно в темную Вселенную, позволяя изучать влияние темной материи и темной энергии в космических масштабах.
260 наблюдений, составляющих мозаику, были сделаны в период с 25 марта по 8 апреля 2024 года. Точность и чувствительность приборов телескопа позволяют наблюдать галактики на расстоянии до 10 миллиардов световых лет, открывая новые горизонты в понимании космической эволюции.
Учитывая, что в первом разделе уже идентифицировано 14 миллионов галактик, у ученых теперь есть статистически значимая выборка для изучения распределения материи во Вселенной в беспрецедентных масштабах.
Одна из главных целей "Евклида" - составление подробной карты распределения темной материи. Наблюдая тонкие искажения формы далеких галактик — явление, известное как слабое гравитационное линзирование, — ученые могут сделать вывод о наличии и распределении темной материи.
Кроме того, огромный объем данных, собранных "Евклидом", позволит изучить влияние темной энергии на расширение Вселенной. Измеряя распределение галактик в различные космические эпохи, ученые смогут проследить эволюцию космической структуры во времени и наложить все более точные ограничения на модели темной энергии. Обширный каталог также предоставляет уникальную возможность изучать эволюцию галактик в космических масштабах. Миссия позволяет наблюдать галактики на разных расстояниях, а значит, и в разные космические эпохи, что дает представление об эволюции Вселенной.
На март 2025 года запланирован выпуск 53 квадратных градусов обзора, включая предварительный просмотр областей Euclid Deep Field. Космологические данные, полученные в первый год работы миссии, будут представлены научному сообществу в 2026 году. Эти данные потенциально могут привести к фундаментальным открытиям в различных областях космологии и астрофизики. И они станут еще более мощными, если объединить их с данными других нынешних и будущих миссий, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба или будущий космический телескоп Веры С. Рубин и космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман.