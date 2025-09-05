Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Ученые: Кофеин ухудшает качество донорской крови

    Наука и образование
    • 05 сентября, 2025
    • 01:26
    Ученые: Кофеин ухудшает качество донорской крови

    Ученые из Университета Колорадо выяснили, что привычка пить кофе перед сдачей крови может снизить качество донорского материала и эффективность переливаний.

    Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Haematologica.

    К таким выводам исследователи пришли в результате анализа образцов крови более 13 тысяч доноров. Оказалось, что высокий уровень кофеина в крови связан с большей склонностью эритроцитов к повреждению во время хранения.

    Эритроциты (красные кровяные тельца) - самые многочисленные клетки крови, занимающие до 40-45% ее объема. При переливаниях после употребления кофеина такие клетки хуже приживались и обеспечивали меньшее повышение уровня гемоглобина у пациентов. Более того, у реципиентов наблюдались признаки ускоренного разрушения эритроцитов (гемолиза).

    Особенно сильное негативное воздействие наблюдалось у доноров и пациентов, у которых выявили распространенный вариант гена ADORA2b. Этот ген регулирует работу эритроцитов в условиях дефицита кислорода. Авторы считают, что открытие открывает путь к более персонализированному подходу к переливаниям, где будут учитываться не только группа крови, но и образ жизни, а также генетические особенности человека.

    Поскольку многие люди регулярно употребляют кофеин, ученые называют присутствие в организме фактором риска, который можно контролировать. С учетом короткого периода полураспада вещества достаточно временно ограничить его употребление в дни сдачи крови. В ряде европейских стран такие рекомендации донорам уже действуют.

