​Ученые: классическая музыка помогает бороться с раком

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Американские исследователи обнаружили терапевтический эффект от прослушивания музыкальных произведений классических авторов.

Эта музыка придает силы в борьбе с раком, избавляет от депрессии и настраивает на лучшее.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, ученые пишут, что, услышав про рак, люди впадают в отчаяние и теряет веру в хорошее.

Изменить ситуацию к лучшему помогает классическая музыка.

Ее советуют слушать в течение трех недель. В некоторых случаях она действует как обезболивающее. Особенно благотворно она действует во время химиотерапии. Главное, чтобы композиции были спокойными и умиротворяющими.