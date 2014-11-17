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    ​Ученые: классическая музыка помогает бороться с раком

    Эта музыка избавляет от депрессии и настраивает на лучшее

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Американские исследователи обнаружили терапевтический эффект от прослушивания музыкальных произведений классических авторов.

    Эта музыка придает силы в борьбе с раком, избавляет от депрессии и настраивает на лучшее.

    Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, ученые пишут, что, услышав про рак, люди впадают в отчаяние и теряет веру в хорошее.

    Изменить ситуацию к лучшему помогает классическая музыка.

    Ее советуют слушать в течение трех недель. В некоторых случаях она действует как обезболивающее. Особенно благотворно она действует во время химиотерапии. Главное, чтобы композиции были спокойными и умиротворяющими.

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