Ученые из США разработали наноматериал, уничтожающий раковые клетки

Ученые из Орегонского университета в Юджине, США, разработали новый наноматериал, который запускает пару химических реакций внутри раковых клеток, убивая их посредством окислительного стресса, при этом не затрагивая здоровые ткани.

Как передает Report, исследование опубликовано в журнале Advanced Functional Materials.

Эти выводы продвигают область химиодинамической терапии (ХДТ) - нового подхода к лечению, основанного на отличительной биохимической среде, обнаруженной в раковых клетках. По сравнению со здоровыми тканями, злокачественные опухоли более кислые и имеют повышенные концентрации перекиси водорода, объясняют ученые.

Обычная ХДТ работает за счет использования микроокружения опухоли для запуска химического производства гидроксильных радикалов - молекул, состоящих из кислорода и водорода, с неспаренным электроном. Эти активные формы кислорода способны повреждать клетки через окисление, отбирая электроны у таких молекул, как липиды, белки и ДНК.

При системном вводе наноагента мышам с человеческими клетками рака молочной железы, он эффективно накапливался в опухолях, активно генерировал активные формы кислорода и полностью уничтожал рак без побочных эффектов. Ученые наблюдали полную регрессию опухоли и долгосрочное предотвращение рецидива без какой-либо системной токсичности, говорится в исследовании.

При этом до начала испытаний на людях, исследовательская группа планирует оценить его терапевтическую эффективность при различных типах рака, включая агрессивный рак поджелудочной железы, чтобы продемонстрировать его широкую применимость при различных злокачественных новообразованиях.