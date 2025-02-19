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Учены: Временный отказ от смартфона может омолодить мозг на 10 лет

Учены: Временный отказ от смартфона может омолодить мозг на 10 лет Международная группа ученых из США и Канады доказала, что сокращение времени интернет-серфинга на смартфоне существенно улучшает психическое здоровье, повышает уровень счастья и усиливает способность к концентрации.
Наука и образование
19 февраля 2025 г. 00:59
Учены: Временный отказ от смартфона может омолодить мозг на 10 лет

Международная группа ученых из США и Канады доказала, что сокращение времени интернет-серфинга на смартфоне существенно улучшает психическое здоровье, повышает уровень счастья и усиливает способность к концентрации.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

В эксперименте приняли участие 467 человек, которые установили на свои мобильные устройства приложение, блокирующее доступ в интернет на две недели. Испытания продлились месяц.

Добровольцев разделили на две группы: одна отключила интернет в первые две недели, а другая - во вторые. Несмотря на сложность эксперимента (из 467 человек лишь 119 смогли продержаться без доступа в глобальную сеть более 10 дней), результаты оказались впечатляющими.

Отказ от интернета вдвое сократил экранное время почти вдвое — в среднем с 314 до 161 минуты в день. Участники отметили значительное улучшение субъективного благополучия и психического здоровья.

Кроме того, способность к концентрации внимания улучшилась настолько, что оказалось эквивалентно омоложению мозга на 10 лет. При этом симптомы депрессии у участников снизились сильнее, чем при приеме антидепрессантов.

Интересно, что даже после возвращения к обычному использованию смартфонов участники, которые отключили интернет в первые две недели, сохранили улучшенное состояние психического здоровья и благополучия через четыре недели после начала эксперимента.

Ученые связывают положительные эффекты с несколькими факторами: увеличением времени в реальном мире, сокращением трат времени на потребление медиа, улушением социальных связей, повышением чувства самоконтроля и лучшим качеством сна.

"Наши результаты показывают, что даже временное ограничение использования смартфонов может принести значительную пользу для психического здоровья и когнитивных функций", — отмечают авторы исследования.

Исследование подчеркнуло, что современная зависимость от смартфонов и интернета может негативно влиять на наше благополучие. Ученые рекомендуют периодически сокращать время, проводимое в сети, чтобы улучшить качество жизни и сохранить психическое здоровье.

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