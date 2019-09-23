Ученые Университета Монпелье будут сотрудничать с Центром наноисследований БГУ

Ученые из французского Университета Монпелье - профессор Франсуа Хенн и Адриен Новрин посетили Центр наноисследований Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает Report, во встрече, в которой также приняли участие академик-секретарь Отделения физико-математических и технических наук НАНА, директор Института физики, академик Назим Мамедов и директор Центра исследований и развития высоких технологий Министерства связи и информационных технологий, профессор Севда Абдуллаева, гости проинформированы о Центре наноисследований БГУ и выполненных исследованиях.

Ректор Эльчин Бабаев, говоря о важности реализации совместных научно-исследовательских проектов и проектов развития в областях, отвечающих требованиям мировой науки, затронул вопросы подготовки ученых и исследователей путем обмена визитами, организации совместных научных конференций, симпозиумов, семинаров и практических курсов.

Встреча завершилась обсуждением вопросов, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что Университет Монпелье основан в 1289 году.