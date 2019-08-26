Ученые рассказали, какая еда усугубляет развитие рака

Ученые из Массачусетского университета выяснили, что жареная на растительном масле еда способствует развитию раковых опухолей в кишечнике. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в пресс-релизе на сайте Американской ассоциации по изучению рака.

Специалисты провели эксперименты над мышами. Они давали грызунам рапсовое масло, широко применяемое для приготовления фастфуда.Ученые установили, что жареная на растительном масле пища приводит к распространению токсичных элементов в кровеносной системе. Это, в свою очередь, провоцирует рост опухолей.Эксперты уверены, что люди, страдающие от проблем с кишечником, должны отказаться от жареной пищи."Употребление такой пищи людьми с воспалительными заболеваниями кишечника или раком толстой кишки увеличивает вероятность, что заболевание станет более агрессивным", – отметил ученый Годун Чжан.