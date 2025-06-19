Участники 65-й Генассамблеи ПА ЧЭС посетили Физули, Шушу и Ханкенди

Участники 65-й Генеральной Ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ЧЭС) посетили освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает карабахское бюро Report, делегация сначала прибыла в Международный аэропорт Физули.

Сотрудники специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах предоставили им информацию об аэропорте. Участникам визита были представлены факты о разрушениях и актах вандализма, совершенных в Физули, который находился под оккупацией Армении почти 30 лет. Было отмечено, что армянские вандалы, как и в других оккупированных городах и селах, разграбили город Физули, разрушили все дома, городскую инфраструктуру, полностью стерев город с лица земли.

Гостям была предоставлена информация о широкомасштабных строительных работах, осуществляемых Азербайджаном в Физули в соответствии с генеральным планом после освобождения района от оккупации, они ознакомились со стендами, выставленными в аэропорту. Было отмечено, что возвращение бывших вынужденных переселенцев на родину уже стало реальностью. Они поселились в новых жилых кварталах, построенных в городе Физули.

Позднее участники визита побывали в городе Шуша.

Сотрудники Управления Государственного заповедника города Шуша предоставили им информацию о его истории, ситуации в период оккупации и о строительных работах, проводимых здесь под непосредственным контролем президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой после освобождения города от оккупации, о восстановлении исторических памятников и о предстоящих работах.

Гости полюбовались удивительными природными пейзажами на Джыдыр дюзю, затем ознакомились с городской площадью, где расположены простреленные статуи выдающихся личностей Азербайджана - Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, посетили мечеть Юхары Говхар Ага, крепостные стены и родник "Иса булагы".

Затем делегация прибыла в Ханкенди, ознакомилась с центральной частью города и сделала памятное фото перед площадью Победы. Сотрудники специального представительства президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах предоставили им информацию о городе Ханкенди и о широкомасштабных строительных работах, осуществляемых здесь нашим государством.

Гостей сопровождали члены нашей делегации в ПА ЧЭС - председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, а также председатель комитета по социальной и гуманитарной политике ПА ЧЭС Муса Гулиев, депутаты Сабина Салманова, Ризван Набиев, Гюнай Агамалы, Заур Шукюров, Вугар Искендеров и Махир Сулейманлы.