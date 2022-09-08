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У Лянкяранского профучилища будет собственный отель

У Лянкяранского профучилища будет собственный отель У Лянкяранского профессионального училища будет собственный отель.
Наука и образование
8 сентября 2022 г. 13:39
У Лянкяранского профучилища будет собственный отель

У Лянкяранского профессионального училища будет собственный отель.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель директора Государственного агентства по профессиональному образованию, исполняющий обязанности директора Джейхун Кярямов.

Он отметил, что в связи с этим прорабатывается механизм: "Студенты будут участвовать в управлении. Это очень важно для самофинансирования профессиональных училищ, и станет возможным в рамках предпринимательской деятельности юридического лица публичного права. Студенты будут работать здесь и набираться опыта. А за счет полученных средств предприятие сможет повысить качество обучения".

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Версия на азербайджанском языке Lənkəran Peşə Məktəbinin hoteli olacaq

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