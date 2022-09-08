У Лянкяранского профучилища будет собственный отель

У Лянкяранского профессионального училища будет собственный отель.

У Лянкяранского профессионального училища будет собственный отель.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель директора Государственного агентства по профессиональному образованию, исполняющий обязанности директора Джейхун Кярямов.

Он отметил, что в связи с этим прорабатывается механизм: "Студенты будут участвовать в управлении. Это очень важно для самофинансирования профессиональных училищ, и станет возможным в рамках предпринимательской деятельности юридического лица публичного права. Студенты будут работать здесь и набираться опыта. А за счет полученных средств предприятие сможет повысить качество обучения".