Тюркан Шорай удостоена в Баку диплома и премии

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Университете Хазар прошло второе официальное собрание Евразийской академии.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие ученые, представители дипломатических корпусов и послы.

В первой части мероприятия продемонстрировали фильм об истории создания и развитии академии.

Было отмечено о создании в 2012 году академии как международного, так и регионального значения.

Основателями академии являются граждане Азербайджана, Турции и США. Сюда входят профессор Халил Иналджик, Лютфи Заде, Махмут Гази Яшаргиль, композитор Ариф Меликов и Гамлет Исаханлы.

Во второй части мероприятия состоялся показ фильма об актере, режиссере и сценаристе Роберте Хоссейне и актрисе, режиссере Тюркан Шорай.

Французский актер Робер Хоссейн и турецкая актриса Тюркан Шорай избраны в членство академии. Им вручили членский диплом академии и премию "Евразийская легенда" ("Avrasiya əfsanəsi"). Т.Шорай является первой удостоенной данной награды женщиной.