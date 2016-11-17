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    Тюркан Шорай удостоена в Баку диплома и премии

    В Университете Хазар прошло второе официальное собрание Евразийской академии

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Университете Хазар прошло второе официальное собрание Евразийской академии.

    Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие ученые, представители дипломатических корпусов и послы.

    В первой части мероприятия продемонстрировали фильм об истории создания и развитии академии.

    Было отмечено о создании в 2012 году академии как международного, так и регионального значения.

    Основателями академии являются граждане Азербайджана, Турции и США. Сюда входят профессор Халил Иналджик, Лютфи Заде, Махмут Гази Яшаргиль, композитор Ариф Меликов и Гамлет Исаханлы.

    Во второй части мероприятия состоялся показ фильма об актере, режиссере и сценаристе Роберте Хоссейне и актрисе, режиссере Тюркан Шорай.

    Французский актер Робер Хоссейн и турецкая актриса Тюркан Шорай избраны в членство академии. Им вручили членский диплом академии и премию "Евразийская легенда" ("Avrasiya əfsanəsi"). Т.Шорай является первой удостоенной данной награды женщиной. 

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