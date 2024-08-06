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Турецко-Азербайджанский университет объявляет набор студентов

Турецко-Азербайджанский университет объявляет набор студентов Турецко-Азербайджанский университет объявляет набор студентов.
Наука и образование
6 августа 2024 г. 11:15
Турецко-Азербайджанский университет объявляет набор студентов

Турецко-Азербайджанский университет объявляет набор студентов.

Как сообщили Report в министерстве науки и образования, Турецко-Азербайджанский университет объявляет набор студентов на 2024-2025 учебный год по специальностям компьютерной инженерии, промышленного инжиниринга и пищевой инженерии.

Абитуриенты смогут выбрать указанные специальности, приняв участие в отборе специальностей с 9 по 19 августа.

Преподавание будет проводиться на английском языке и по образовательным программам Ближневосточного технического университета, Стамбульского технического университета и Университета Хаджеттепе. Азербайджанский технический Университет привлечен в качестве партнера в учебном процессе Турецко-Азербайджанского Университета.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə-Azərbaycan Universiteti tələbə qəbulu elan edir

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