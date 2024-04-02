Туран Топалова: В рамках госпрограммы 46 студентов из Азербайджана обучаются в топ-10 вузах мира

В рамках "Госпрограммы обучения молодежи в вузах зарубежных стран на 2022-2026 гг." в настоящее время 46 студентов из Азербайджана получают образование в университетах, входящих в десятку лучших вузов мира.

В рамках "Госпрограммы обучения молодежи в вузах зарубежных стран на 2022-2026 гг." в настоящее время 46 студентов из Азербайджана получают образование в университетах, входящих в десятку лучших вузов мира.

Как сообщает Report, об этом на встрече с выпускниками заявила руководитель Группы управления государственной программой Туран Топалова.

Топалова подчеркнула, что 41 из них получат степень магистра, 5 - бакалавра.

По словам Топаловой, по сей день в госпрограмме приняли участие 517 человек.

"Азербайджанские студенты выбирают в основном вузы Великобритании, Турции, США, Италии и Германии. Среди популярных специальностей - информационные технологии, финансы, экономика и сфера образования", - сказала она.