Требования президента относительно азербайджанского языка будут обсуждаться в Милли Меджлисе

Требования и задачи, озвученные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на юбилейном заседании, посвященном 80-летию Национальной Академии наук, в части развития азербайджанского языка, терминологии и топонимии будут рассмотрены на заседании Топонимической комиссии при Милли Меджлисе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной Академии наук Азербайджана и председатель Комиссии Иса Габиббейли.

Он отметил, что к обсуждению планируется привлечь не только членов Комиссии, но и специалистов и писателей, работающих в этой сфере.