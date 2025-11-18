Требования президента относительно азербайджанского языка будут обсуждаться в Милли Меджлисе
Наука и образование
- 18 ноября, 2025
- 12:35
Требования и задачи, озвученные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на юбилейном заседании, посвященном 80-летию Национальной Академии наук, в части развития азербайджанского языка, терминологии и топонимии будут рассмотрены на заседании Топонимической комиссии при Милли Меджлисе.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной Академии наук Азербайджана и председатель Комиссии Иса Габиббейли.
Он отметил, что к обсуждению планируется привлечь не только членов Комиссии, но и специалистов и писателей, работающих в этой сфере.
Последние новости
13:06
Майя Битадзе: Прогресс в мирном процессе Баку и Еревана - возможность для региональной стабильностиВ регионе
13:03
Пограничники Беларуси и Литвы обсуждают ситуацию на границеДругие страны
13:02
Рич Аутзен: TRIPP открывает масштабные возможности для Южного КавказаВнешняя политика
12:52
Объем грузоперевозок по транспортным коридорам Азербайджана за 9 месяцев превысил 24 млн тоннИнфраструктура
12:51
Flydubai заказывает 150 самолетов Airbus, увеличивая свой флот более чем вдвоеДругие страны
12:37
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 22°Экология
12:35
Требования президента относительно азербайджанского языка будут обсуждаться в Милли МеджлисеНаука и образование
12:30
В Азербайджане за 9 месяцев 2025 года произошло более 900 ДТППроисшествия
12:29