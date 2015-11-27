Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Директор Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Тофиг Гаджиев будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.

Об этом Report сообщили в институте.

Согласно информации, церемония прощания с академиком состоится 28 ноября в 12:00 в Национальной академии наук Азербайджана.

Отметим, что Тофиг Гаджиев и его супруга Тамара Гаджиева сегодня утром отравились угарным газом. Т.Гаджиев скончался, а его жена находится в коме.