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Телескоп "Евклид" отправил первые изображения в рамках миссии "Темная Вселенная"

Телескоп "Евклид" отправил первые изображения в рамках миссии "Темная Вселенная" Космический телескоп "Евклид" передал свои первые изображения в рамках миссии, которая обещает приоткрыть завесу над "темной вселенной".
Наука и образование
8 ноября 2023 г. 08:52
Телескоп Евклид отправил первые изображения в рамках миссии Темная Вселенная

Космический телескоп "Евклид" передал свои первые изображения в рамках миссии, которая обещает приоткрыть завесу над "темной вселенной".

Как передает Report, об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Миссия ЕКА стоимостью в 1 млрд евро сосредоточена на темной материи и темной энергии, которые вместе составляют 95% Вселенной, но их природа практически не разгадана учеными. Первые изображения показывают скопление галактик Персея и туманность Конская Голова с высокой точностью и захватывают всего около 100 000 галактик на одном снимке, демонстрируя способность телескопа проводить чрезвычайно точные наблюдения на огромном пространстве космоса.

В конечном итоге телескоп, который может обнаруживать галактики на расстоянии до 10 миллиардов световых лет, может создать самую большую космическую 3D-карту.

Это позволит астрономам узнать о распределении темной материи и изучить влияние темной энергии в ранней Вселенной.

Темная материя пронизывает Вселенную и действует как космический клей, скрепляющий галактики, а темная энергия — это название силы, которая, как считается, ускоряет расширение Вселенной.

Профессор Кэрол Манделл, директор по науке ЕКА заявила, что миссия, стартовавшая в июле, раздвинет границы научных знаний на неизведанную территорию "за пределами Эйнштейна".

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