Телескоп "Евклид" отправил первые изображения в рамках миссии "Темная Вселенная"

Космический телескоп "Евклид" передал свои первые изображения в рамках миссии, которая обещает приоткрыть завесу над "темной вселенной".

Космический телескоп "Евклид" передал свои первые изображения в рамках миссии, которая обещает приоткрыть завесу над "темной вселенной".

Как передает Report , об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Миссия ЕКА стоимостью в 1 млрд евро сосредоточена на темной материи и темной энергии, которые вместе составляют 95% Вселенной, но их природа практически не разгадана учеными. Первые изображения показывают скопление галактик Персея и туманность Конская Голова с высокой точностью и захватывают всего около 100 000 галактик на одном снимке, демонстрируя способность телескопа проводить чрезвычайно точные наблюдения на огромном пространстве космоса.

В конечном итоге телескоп, который может обнаруживать галактики на расстоянии до 10 миллиардов световых лет, может создать самую большую космическую 3D-карту.

Это позволит астрономам узнать о распределении темной материи и изучить влияние темной энергии в ранней Вселенной.

Темная материя пронизывает Вселенную и действует как космический клей, скрепляющий галактики, а темная энергия — это название силы, которая, как считается, ускоряет расширение Вселенной.

Профессор Кэрол Манделл, директор по науке ЕКА заявила, что миссия, стартовавшая в июле, раздвинет границы научных знаний на неизведанную территорию "за пределами Эйнштейна".