TƏBİB об открытии пляжей и разрешении выезжать в районы

Общественность будет проинформирована сразу после принятия решения

"Вопрос открытия пляжей и восстановления поездок в районы и из районов находится на этапе обсуждения".

Как передает Report, об этом на прошедшей в онлайн-формате пресс-конференции по итогам миссии в Азербайджан Всемирной организации здравоохранения сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, вопрос посещения пляжей, правил, которым следует следовать и какой дистанции придерживаться между людьми, обсуждается: "Общественность будет проинформирована сразу после принятия решения".