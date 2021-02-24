Свыше 400 пожилых сотрудников НАНА вакцинированы от коронавируса

С 18 января вакцинация проводится на добровольной основе за счет государства

Началась вакцинация сотрудников Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) старше 65 лет.

Как сообщили Report в профсоюзе НАНА, на прошлой неделе в модульной больнице TƏBIB была проведена вакцинация пожилых сотрудников Академии.

"Поскольку вакцинация проводится в два этапа, спустя некоторое время сотрудники будут привиты повторно", - сообщили в НАНА.

В Азербайджане используется вакцина "CoronoVAC" производства китайской компании "SinoVac". С 18 января вакцинация проводится на добровольной основе за счет государства.