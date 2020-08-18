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Cвыше 3,5 тыс. учителей примут участие в экзаменах по приему на работу 

Cвыше 3,5 тыс. учителей примут участие в экзаменах по приему на работу  Кандидаты должны будут ответить на 60 вопросов в течение 90 минут
Наука и образование
18 августа 2020 г. 11:31
Cвыше 3,5 тыс. учителей примут участие в экзаменах по приему на работу 
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Сегодня проходят экзамены по приему на работу учителей азербайджанского языка и литературы, изобразительного искусства. Ожидается, что на экзаменах примут участие 3 523 кандидата.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, экзамены продлятся 18 дней.

Тестовые экзамены проводятся в 32 центрах, организованных в 17 регионах, включая Баку, Гянджу, Сумгайыт, Лянкяран, Масаллы, Ширван, Кюрдамир, Агдаш, Мингячевир, Барду, Агджабеди, Губу, Шамаху, Балакен, Исмайыллы, Агстафу и Товуз.

Кандидаты должны будут ответить на 60 вопросов в течение 90 минут, включая 40 профильных тестовых заданий и еще 20 по методике обучения.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 3 523 nəfər MİQ imtahanında iştirak edəcək

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