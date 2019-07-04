Свыше 28 тыс. абитуриентов в Азербайджане сдадут экзамен по II и III группе специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет 7 июля для желающих поступить в вузы абитуриентов экзамен по II и III группе специальностей.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамен состоится в 57 зданиях в 11 городах республики. Для управления экзаменами привлекут 205 руководителей экзаменами и 2 323 учителей-контролеров.

В экзамене ожидается участие 28 699 абитуриентов. Из них 11 134 абитуриента по II группе, 17 565 абитуриента - по III группе специальностей.

Участвующие в экзамене абитуриенты могут распечатать пропускной экзаменационный лист с 1 июля.

Экзамен стартует по всех зданиях в 11:00.

На экзамен абитуриент должен принести оригинал подтверждающего личность документа и пропускной лист на экзамен. Абитуриенты без фотографии в удостоверении личности наряду с другими документами должны предъявить выданную учебным заведением справку с вклеенной фотографией (в справку вклеивается фотография школьника 3х4 и заверяется печатью).

При отсутствии одного из указанных документов или наличия несоответствий в них абитуриент не допускается на экзамен.