Супруга Тофика Гаджиева также отравилась угарным газом, ее состояние тяжелое

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Завтра состоятся похороны директора Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана, академика Тофика Гаджиева.

Как сообщили Report в семье академика, церемония прощания с ним пройдет в НАНА: "Точное время церемонии и другие связанные с похоронами вопросы пока не уточнены".

Члены семьи Т.Гаджиева сообщили, что от угарного газа также отравилась супруга Тофика Гаджиева Тамара Гаджиева. Ее состояние тяжелое, пострадавшая госпитализирована.

Тамара Гаджиева - ученый-языковед. В настоящее время она на пенсии.

Отметим, что Тофик Гаджиев скончался сегодня утром, отравившись угарным газом.