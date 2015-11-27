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    Супруга Тофика Гаджиева также отравилась угарным газом, ее состояние тяжелое

    Похороны академика состоятся завтра

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Завтра состоятся похороны директора Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана, академика Тофика Гаджиева.

    Как сообщили Report в семье академика, церемония прощания с ним пройдет в НАНА: "Точное время церемонии и другие связанные с похоронами вопросы пока не уточнены".

    Члены семьи Т.Гаджиева сообщили, что от угарного газа также отравилась супруга Тофика Гаджиева Тамара Гаджиева. Ее состояние тяжелое, пострадавшая госпитализирована.

    Тамара Гаджиева - ученый-языковед. В настоящее время она на пенсии.

    Отметим, что Тофик Гаджиев скончался сегодня утром, отравившись угарным газом.

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