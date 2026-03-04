Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Студенты получат скидку 10% на транспорт по карте TələbəPlus

    Наука и образование
    • 04 марта, 2026
    • 12:33
    Студенты получат скидку 10% на транспорт по карте TələbəPlus

    В Азербайджане планируется ввести 10-процентную скидку на проезд в общественном транспорте для студентов, пользующихся картой TələbəPlus.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде.

    По его словам, в настоящее время картой уже пользуются около 160 тыс. студентов.

    TələbəPlus kartı ilə ictimai nəqliyyatda 10 faiz endirim planlaşdırılır - RƏSMİ
