Студенты получат скидку 10% на транспорт по карте TələbəPlus
Наука и образование
- 04 марта, 2026
- 12:33
В Азербайджане планируется ввести 10-процентную скидку на проезд в общественном транспорте для студентов, пользующихся картой TələbəPlus.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде.
По его словам, в настоящее время картой уже пользуются около 160 тыс. студентов.
Последние новости
12:52
В Баку осадков не ожидаетсяЭкология
12:52
Кипр закрыл часть воздушного пространстваДругие страны
12:49
МИД Китая: Из Ирана эвакуированы 470 граждан КНРДругие страны
12:44
Педро Санчес ответил Трампу: Вы не можете играть с судьбами миллионовДругие страны
12:42
Пашинян: Поддержка Грузии укрепляет торговлю и мирное сотрудничество в регионеВ регионе
12:41
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 16 иностранных гражданВнешняя политика
12:40
Барро: Французские истребители Rafale сбили иранские дроны в небе ОАЭДругие страны
12:38
Дорожная полиция предупредила о фейковых SMS со "штрафами"Внутренняя политика
12:33