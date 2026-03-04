Студенты получат скидку 10% на транспорт по карте TələbəPlus

В Азербайджане планируется ввести 10-процентную скидку на проезд в общественном транспорте для студентов, пользующихся картой TələbəPlus.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде.

По его словам, в настоящее время картой уже пользуются около 160 тыс. студентов.