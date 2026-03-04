İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    TələbəPlus kartı ilə ictimai nəqliyyatda 10 faiz endirim planlaşdırılır - RƏSMİ

    Elm və təhsil
    • 04 mart, 2026
    • 12:19
    TələbəPlus kartı ilə ictimai nəqliyyatda 10 faiz endirim planlaşdırılır - RƏSMİ

    Gələcəkdə TələbəPlus kartı vasitəsilə tələbələrə ictimai nəqliyyatda 10 faiz endirim nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Kənan Kərimzadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, artıq 160 minə yaxın tələbə bu kartdan istifadə edir.

    Nazir müavini hazırda müəllimlərin güzəşt imtiyazından yararlandığını da söyləyib.

    TələbəPlus kartı İctimai nəqliyyat tələbələr Kənan Kərimzadə
    Студенты получат скидку 10% на транспорт по карте TələbəPlus

    Son xəbərlər

    13:03

    Fərid Mansurov: "Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də Vətənə xidmətdir"

    Fərdi
    13:03

    Livanda hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 12-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:00

    Kipr hava məkanının bir hissəsini bağlayıb

    Digər ölkələr
    12:59

    Bakıda hoteldə anasını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən 17 yaşlı oğlana hökm oxunub

    Hadisə
    12:58

    Anar Quliyevin vətəndaş qəbulu təxirə salınıb

    İqtisadiyyat
    12:56

    Pedro Sançes Trampa: Milyonların taleyi ilə oynaya bilməzsiniz

    Digər ölkələr
    12:49

    Yaxın Şərq ölkələrində olan 400 min Fransa vətəndaşı repatriasiya üçün müraciət edib

    Digər ölkələr
    12:46

    Türkiyənin 35 əyalətində İŞİD-lə əlaqəli 184 şübhəli saxlanılıb

    Region
    12:45

    "Barselona" azarkeşləri kubok matçından əvvəl "Atletiko"nun avtobusuna hücum ediblər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti