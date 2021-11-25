Студенты, обучающиеся в частных университетах, также смогут воспользоваться кредитами

13:14 + 13:04

"Студенты и частных и государственных университетов могут обратиться за получением студенческого образовательного кредита".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Идрис Исаев на брифинге в связи с выдачей студенческих образовательных кредитов.

По его словам, студент, обучающийся на платной основе, также имеет право на получение кредита: "Кредит предназначен только для граждан Азербайджана, обучающихся в учебных заведениях, функционирующих в стране в соответствии с требованиями законодательства".

Замминистра напомнил, что право на получение кредита имеют студенты очного отделения на платной основе на уровне бакалавриата (основное (базовое) высшее медицинское образование) и магистратуры (резидентура), среднего специального образования и высшего технического профессионального образования: "Студенты заочного отделения не могут воспользоваться кредитом".

По словам И.Исаева, студентам с академической задолженностью образовательные студенческие кредиты не будут предоставлены. Он отметил, что кредиты не будут выдаваться и студентам, получающим образование сверх нормативного срока обучения.

Замминистра также сказал о студентах, которые после окончания учебы не могут устроиться на работу и погасить кредит: "Мы не хотим, чтобы какой-то студент остался без работы. Однако, согласно законодательству, если студент не сможет оплатить студенческий заем после окончания университета, эти средства будут взысканы с него в судебном порядке".

Он добавил, что срок предоставления кредита зависит от ступени и уровня образования студента: "Этот срок может составлять 14-21 год для студента, обучающегося на уровне бакалавриата, 12-18 лет - на уровне магистратуры, 12-19 лет - суббакалавриата среднего специального образования и профессионального образования".

Замминистра отметил, что прием заявок на выдачу кредитов начался с сегодняшнего дня.