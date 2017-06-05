Студенты БВШН завоевали второе место на международном конкурсе технологий

© BANM

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Команда "Нефтчи" Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) успешно выступила в региональном отборе международного конкурса технологий Microsoft Imagine Cup 2017 в столице Украины Киеве и завоевала второе место.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в составе команды - студенты четвертого курса БВШН Керим Керимов и Шамиль Омаров, обучающиеся по специальности "Инженер по автоматизации процессов", и студентка четвертого курса Лала Мамедова, обучающаяся по специальности "Инженер по нефти и газу". На конкурсе студенты БВШН представили созданную ими систему музыкального манипулятора JABDA – музыкальное приложение для посетителей заведений. Находясь в ресторане, супермаркете или торговом центре, его пользователи смогут голосовать в приложении за любимый трек, и песня, которая наберет больше голосов, будет звучать в заведении следующей. Как считает член жюри Олег Кудренко, у проекта студентов БВШН – большие перспективы. По его словам, если проект немного доработать, то для него откроется огромный рынок.

В региональном отборе конкурса Microsoft Imagine Cup 2017 приняли участие студенческие команды из семи стран: по одной из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Литвы и Эстонии и три команды из Украины. На третье место вышла команда Грузии, а студенты из Беларуси завоевали право участвовать в финале Microsoft Imagine Cup 2017, который пройдет в июле в Сиэтле (США), где команды из разных стран мира будут бороться за главный приз – 100 тыс. долларов США, предназначенных для реализации студенческого проекта.

Студенты из Беларуси победили в региональном отборе конкурса Microsoft Imagine Cup 2017 в Киеве с проектом Scrawlless - образовательным веб-порталом для детей с церебральным параличом. С помощью платформы, аналогов которой не существует в мире, дети могут самостоятельно выполнять домашнее задание по математике, а ее отдельные инструменты помогают им чертить и считать. Сайт уже протестировали среди 100 детей, и их семьи довольны результатом.