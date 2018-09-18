Студенты БВШН вышли в финал конкурса CanSatAzerbaijan

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) приняли участие в республиканском конкурсе "CanSat Азербайджан 2018".

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН.

БВШН представляла команда Interstellar ("Межзвездная"), в состав которой вошли шесть студентов третьего и четвертого курсов кафедры инженерии по автоматизации процессов, включая капитана Парвин Гулиеву. Руководитель команды – заведующий кафедрой Манафаддин Намазов.

Согласно условиям конкурса, его участники должны были создать действующую модель микроспутника, помещенного в контейнер цилиндрической формы длиной не более 200 мм и диаметром не более 120 мм, который будет поднят квадрокоптером на высоту 400 м. На этой высоте модель автоматически отделяется от контейнера и приступает к выполнению своей задачи.

Оснащенный всеми основными элементами спутника, в том числе бортовым компьютером, приёмником-передатчиком и системой питания, макет должен в течение одной-двух минут провести заданные измерения, передать их на станцию приема, также созданную конкурсантами, и приземлиться на парашюте. Во время планирования "микроспутник" должен измерять высоту полета, скорость ветра и параметры воздуха (температуру и атмосферное давление), а также осуществлять фотосъемку по командам с земли. Полученные полетные и атмосферные данные отправляются на наземную станцию с разработанным командой программным обеспечением.

В ходе работы по созданию модели члены команды Interstellar разделились на подгруппы: Гусейн Наджафов и Шабнам Сафиева отвечали за механику, Парвин Гулиева и Исмет Агаев – за электронику, а Саадат Керимова и Тарлан Ахадли занимались программированием.

В первом этапе конкурса, который состоит из трех этапов, приняла участие 31 студенческая команда. На второй этап прошли 15 команд. По его итогам Interstellar, завоевав второе место, получила право выхода в финал, который пройдет 24 сентября и в котором примут участие 10 команд.

Отметим, что международный конкурс CanSat, который стал традиционным во многих странах мира, впервые проводится в стране и организован совместно ОАО "Азеркосмос" и министерством образования республики.