​Студенты БВШН удостоились второго места на международном конкурсе Microsoft Imagine Cup 2016

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) оказались в одном ряду с победителями, приняв участие в широкомасштабном международном конкурсе Microsoft Imagine Cup 2016, организованного компаниями Microsoft Azerbaijan и Nar при поддержке министерства образования Азербайджана, министерства связи и высоких технологий и Парка высоких технологий.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям БВШН, студенты 2-го курса БВШН, обучающиеся по специальности "Инженер по автоматизации процессов" Бахшылы Амираслан и по специальности "Инженер по нефти и газу" Алиханов Орхан удостоились второго места в номинации "Игры". В то же время студенты, обучающиеся по специальности "Инженер по автоматизации процессов" БВШН - Рагим Рагимли, Шамиль Омаров, Кярим Кяримов, Лейли Аббасова завоевали второе место в номинации "Социальные проекты".

Отметим, что 25 команд, состоящие из студентов высших и специализированных учебных заведений, состязались в трех номинациях. Из них 15 команд, удачно выступившие на национальном отборочном этапе и в онлайн-полуфинале конкурса Microsoft Imagine Cup 2016, получили путевку в национальный финал. Три лучшие команды по номинациям "Социальные проекты", "Инновации" и "Игры" получили возможность принять участие в международном полуфинале конкурса. В этом этапе состоится онлайн голосование и самые успешные команды поведут борьбу за главный приз - 50000 долларов США - для продвижения своих проектов.