Студенты БВШН стали участниками проекта HackUPC в Барселоне

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальности "Инженер по автоматизации процессов", приняли участие в проекте HackUPC, который прошел в Политехническом университете Каталонии, расположенном в испанском городе Барселона.

Как сообщает Report со ссылкой на БВШН, мероприятие собрало около 700 креативных и творчески мыслящих представителей студенческой молодежи со всего мира, интересующихся современными информационными технологиями (ИТ). Команды, принимавшие участие в проекте, демонстрировали разработанные ими компьютерные программы и игры, а также робототехнику.

Пятикурсники Керим Керимов и Шамиль Омаров и третьекурсник Хаджалы Байрамов, представлявшие БВШН и Азербайджан в Барселоне, вместе с другими участниками проекта знакомились с последними достижениями в области ИТ и делились созданными ими компьютерными разработками. Главной частью проекта стал длившийся 36 часов конкурс, в котором соревнующиеся команды готовили и представляли разработки по избранной теме. Студенты Высшей школы приняли участие в состязании на тему "Прочтение рукописей при помощи компьютерных технологий и их использование". Работа азербайджанских студентов вызвала большой интерес организаторов проекта, а команда БВШН заняла второе место среди девяти команд, участвовавших в конкурсе на эту тему.