Студенты БВШН стали победителями интеллектуальной игры "PetroBowl" в Азербайджане

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошел республиканский чемпионат интеллектуальной игры «PetroBowl», организованный азербайджанским отделением Общества инженеров-нефтяников (Society of Petroleum Engineers – SPE). Как сообщает Report, в нем приняли участие представители БВШН и других вузов страны – всего девять команд. Во время интеллектуальнойигры, проходившей в несколько раундов, студенты должны были быстро находить верные ответы на вопросы, касающиеся нефтегазовой отрасли.

По окончании чемпионата три команды были объявлены победителями, а первое место заняла команда Высшей школы «OnePetro». В ее составе – студенты пятого курса вуза Нармин Аббаслы, Фархад Гадымов, Нияз Ахмедзаде и Вагиф Алиев, обучающиеся по специальности «Инженер-нефтяник». Второе и третье места на конкурсе заняли команды «Welldone» и «Beyond Petrobowl». Вопросы для игры были разработаны молодыми специалистами SPE, которые и оценивали ответы. Команда-победитель примет участие, при спонсорской поддержке национального отделения Общества инженеров-нефтяников, в региональном чемпионате «PetroBowl», который пройдет в 10-12 апреля этого года Польше.

Международный чемпионат интеллектуальной игры «PetroBowl» проводится ежегодно. В нем принимают участие восемь команд, победивших в восьми региональных состязаниях.