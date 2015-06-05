​Студенты БВШН пройдут производственную практику в Турции

Баку 5 июня. REPORT.AZ/ Летом текущего года 10 избранных студентов 3-го курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальности "Инженер-химик", пройдут производственную практику в городе Измир, Турция, на предприятиях компании Petkim.

Об этом достигнуто соглашение на встрече ректора БВШН Эльмара Гасымова и главного исполнительного директора “SOCAR Turkey Energy”, члена Совета правления компании Petkim Кянана Явуза.

Студенты ознакомятся со строительно-монтажными, завершающими работами на этом масштабном объекте и работой действующих в настоящее время технологических установок различного назначения. Они будут изучать оборудование каждой установки, протекающие там технологические процессы, технологические регламенты, работу систем контроля и управления установками, а также методы применения мер по защите здоровья, безопасности и охране окружающей среды при производстве.

Прохождение производственной практики на предприятии, где продолжаются строительные работы и эксплуатируются ряд производственных участков, позволит студентам более глубоко освоить теоретические знания, полученные на занятиях в течение учебного года, на основе рационального сочетания с практикой.

Согласно договоренности, студенты БВШН в будущем пройдут практику также на предприятиях химического профиля, которые сотрудничают с компанией Petkim.