​Студенты БВШН проходят производственную практику в компании Emerson

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ С 14 по 29 июля 17 студентов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальности "Инженер по автоматизации процессов", проходят летнюю производственную практику в компании Emerson Process Management. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

С целью ознакомления с деятельностью студентов-практикантов БВШН и созданными для них условиями на практике делегация Бакинской высшей школы нефти (БВШН) во главе с ректором Эльмаром Гасымовым побывала в компании Emerson Process Management. Пребывая в компании, ректор встретился с менеджером по продажам компании, руководителем программы практики, специалистом Эркином Ибрагимовым. На встрече руководство БВШН было проинформировано о программе практики и деятельности студентов. При разговоре со студентами ректор призвал их эффективнопользоваться условиями, созданными для них компанией SOCAR и Emerson Process Managementи с ответственностью относиться к поручениям на практике. В конце Э.Гасымов поблагодарил руководство компании Emerson Process Management за созданные условия для прохождения практики студентами Высшей Школы в компании.

Отметим, что во время практики студенты знакомятся с принципами работы и изучают характеристики полевого оборудования и систем управления, производимых компанией Emerson Process Management. В то же время, студенты изучают теоретические основы и получают практические навыки по работе с оборудованием, применяемымв различных технологических процессах (датчики давления, температуры, расхода, системы управления), а также изучают процесс расчета и выбора управляющих клапановпосредством специализированных программ. Эта практика дает возможность студентам более глубоко освоить теоретические знания, полученные на занятиях в течение учебного года, на основе рационального сочетания с практикой, а также содействует формированию их в профессиональных кадров будущего.