О нас

ГЭЦ проведет очередной выпускной экзамен для учащихся 9-х классов

ГЭЦ проведет очередной выпускной экзамен для учащихся 9-х классов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 5 мая выпускные экзамены для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ Баку и регионов.
Наука и образование
2 мая 2024 г. 15:08
ГЭЦ проведет очередной выпускной экзамен для учащихся 9-х классов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 5 мая выпускные экзамены для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ Баку и регионов.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

В экзаменах ожидается участие 11 943 человек, а также 38 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения и слуха, церебральным параличом и др).

Экзамены пройдут в Баку, Шеки, Лянкяране, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Абшеронском, Шемкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гейчайском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİM: Həftəsonu imtahanlarda 11943 nəfər iştirak edəcək

Другие новости из категории

5 мая пройдет экзамен в резидентуру
5 мая пройдет экзамен в резидентуру
2 мая 2024 г. 11:23
Начался прием документов в первые классы на новый учебный год 
Начался прием документов в первые классы на новый учебный год 
1 мая 2024 г. 11:31
Азербайджанский школьник выиграл олимпиаду в Сиднее
ФотоАзербайджанский школьник выиграл олимпиаду в Сиднее
1 мая 2024 г. 10:15
Сегодня начинаются каникулы для учащихся начальных классов
Сегодня начинаются каникулы для учащихся начальных классов
1 мая 2024 г. 07:30
Ученые впервые обнаружили в космосе молекулу уникального типа
Ученые впервые обнаружили в космосе молекулу уникального типа
1 мая 2024 г. 00:15
В Азербайджане объявлены результаты вступительного экзамена в магистратуру
В Азербайджане объявлены результаты вступительного экзамена в магистратуру
30 апреля 2024 г. 21:34
Дети из дошкольных подготовительных групп приняты в первый класс
Дети из дошкольных подготовительных групп приняты в первый класс
30 апреля 2024 г. 16:11
ГЭЦ обнародовал результаты выпускного экзамена
ГЭЦ обнародовал результаты выпускного экзамена
30 апреля 2024 г. 15:43
ГЭЦ изменил время начала экзаменов в весенне-летний период
ГЭЦ изменил время начала экзаменов в весенне-летний период
29 апреля 2024 г. 14:39
ГЭЦ Азербайджана провел экзамен по приему в магистратуру со второй попытки
ГЭЦ Азербайджана провел экзамен по приему в магистратуру со второй попытки
28 апреля 2024 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi