Студенты БВШН проходят практику на "Нефтяных камнях"

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ 25 студентов 2-го, 3-го и 4-го курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальности "Инженер по нефти и газу" с целью обогащения своих теоретических знаний, приобретенных в течение учебного года, проходят ознакомительную и производственную практику в Нефтегазодобывающем Управлении (НГДУ) "Нефтяные камни" Производственного объединения (ПО) "Азнефть" (после этого НГДУ "Нефтяные камни").

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Согласно информации, в рамках программы практики начальник НГДУ "Нефтяные камни" Гочалы Махмудов, замначальника по социальным вопросам Управления Зейнал Абдуллаев, руководящий программой практики, начальник производственного отдела по добыче и транспортировке нефти и газа НГДУ "Нефтяные камни" Забит Ахмедов и другие сотрудники Управления, встретившись со студентами, рассказали им о созданных условиях практики, скважинах на платформе и дали им соответствующие инструкции по правилам безопасности. Кроме этого, на встрече было подчеркнуто, что возможности, предоставляемые студентам и навыки, получаемые ими на практике очень значимы для их будущей карьеры.

Согласно условиям программы, инженеры Управления организуют для студентов 2-го курса очное знакомство с протекающими в НГДУ "Нефтяные камни" морскими буровыми процессами, начиная от первоначального процесса обнаружения нефтезалегающих структур до операций полного производства и экспорта нефти, а также с нефтеперекачивающей техникой и современной технологией добычи. Они будет подробно проинформированы о всех производственных процессах, происходящих в НГДУ "Нефтяные камни".

В то же время, студенты 3-го курса Высшей Школы проходят производственную практику на 1887-м стационарном морском основании НГДУ "Нефтяные камни", которая является одной из самых больших платформ Азербайджана. По условиям программы, с каждым студентом, проходящим оплачиваемую практику, заключается трудовой контракт и в итоге он принимается на работу на должность инженера или оператора.

По завершению практики студенту начисляется зарплата соответственно выполненному рабочему графику и должности. Таким образом, студент, прошедший практику в НГДУ "Нефтяные камни" в качестве работника, уже превращается в специалиста, получившего 1-2х месячный стаж. Они стараются выполнить возложенные на них обязанности инженера и оператора под руководством опытных работников Управления, осуществляя контроль и соответствующие процедуры по осуществлению стабильной работы скважин.

Отметим, что на протяжении всей практики студенты БВШН проживают в отведенных для них комнатах общежития НГДУ "Нефтяные камни". После 8-9 часового рабочего дня и в дни отдыха свой досуг студенты проводят на волейбольной, футбольной площадках и в закрытых спортивных залах, посвящая время разным играм, таким как настольный теннис, бильярд и другие. Таким образом, студенты БВШН в рамках программы практики помимо приобретения практических навыков, также эффективно проводят свой досуг. После окончания практики, студенты вертолетом доставляются в столицу.Напомним, что возможности, предоставляемые Высшей Школой своим студентам для прохождения практики, помогают им закрепить теоретические знания и содействуют подготовке их как будущих высококвалифицированных, опытных и конкурентоспособных специалистов на мировом рынке труда.