Студенты БВШН представят свои проекты в Великобритании и Таиланде

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ С каждым годом студенты Бакинской Высшей школы нефти (БВШН), принимающие активное участие в международных конкурсах, добиваются все более заметных успехов за рубежом. Сейчас они готовятся представить свои проекты на крупных состязаниях, которые пройдут в ноябре этого года в Великобритании и Таиланде.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

Студенческая команда Высшей школы, чей инновационный проект ThermoNorth принес ей победу в республиканском конкурсе ClimateLaunchpad Azerbaijan 2018, будет представлять республику в гранд-финале конкурса ClimateLaunchpad – крупнейшей в мире cleantech-программы (чистые технологии). Он пройдет 1-2 ноября в столице Шотландии, Эдинбурге, и соберет представителей 46 стран. В составе команды – студенты кафедры химической инженерии Эльмар Аскерзаде, Гусейн Алиев, Мурад Рагимов, Александр Оборовский и их научный руководитель, доцент кафедры Амир Реза Вахшури.

Еще одна команда БВШН – Robo-sapience,занявшая первое место на Второй республиканской Олимпиаде роботов, примет участие в финале Всемирной олимпиады роботов, который пройдет 16-18 ноября в Таиланде, в городе Чианг Май – столице одноимённой провинции. В нем примут участие команды-победительницы национальных олимпиад, представители министерств и других организаций из разных стран, оказывающих им поддержку. Азербайджан на этом престижном международном мероприятии будут представлять студенты второго курса кафедры инженерии по автоматизации процессов БВШН Халида Алиева, Эйваз Наджафли, Рамиль Аббас-заде и их наставники – студенты третьего курса этой же кафедры Фарид Гамидов и Нариман Тагизаде, а также старший преподаватель кафедры, заведующий лабораторией "Интернет-вещей" Аббас Алили.

Пожелаем обеим командам БВШН достойно представить свою страну и успешно выступить в финалах международных конкурсов.