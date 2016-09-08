Студенты БВШН осуществили "интеллектуальный визит", посвященный Дню нефтяников

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) осуществили "интеллектуальный визит", организованный клубом интеллектуальных игр БВШН, а также образовательным центром REDUCO. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, мероприятие было приурочено ко Дню нефтяников, отмечаемому 20 сентября.

Проект был осуществлен в деревне Нидж Габалинского района. В рамках проекта были проведены интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?", "Кубик Рубика" в формате 3х3, организованные Ассоциацией Азербайджанского Кубка, была также проведена игра по метанию дротиков и другие состязания, в которых приняли участие студенты. Затем были определены победители, которым вручили награды.

По итогам соревнований, команда "Trump’s Team" стала победительницей интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", победителями "Кубик Рубика" стали Ниджат Исмаилов (первое место), Ибрагим Шарифов (второе место) и Вугар Гасанов (третье место).

Что же касается игры по метанию дротиков, победителями этого соревнования стали Эльмир Абилов, Эльчин Аллахвердили и Хаджалы Байрам.