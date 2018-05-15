Студенты БВШН будут работать в SOCAR Polymer

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники отдела кадров общества с ограниченной ответственностью (ООО) SOCAR Polymer провели презентацию в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН). Во встрече приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, студенты третьего-пятого курсов и магистратуры вуза и ответственные сотрудники компании SOCAR Polymer.

Как сообщили Report в БВШН, открывая мероприятие, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов приветствовал гостей и отметил, что проекты, реализуемые SOCAR Polymer, имеют большое значение для развития нефтехимической отрасли Азербайджана.

"Главная цель этих проектов – укрепление потенциала химической промышленности страны, и сотрудничество компании с нашим вузом, готовящим специалистов международного уровня, в том числе и инженеров-химиков, будет способствовать достижению этих целей", - подчеркнул он.

Затем перед студентами выступили представители SOCAR Polymer. Презентация финансового аналитика Барта Джуберта была посвящена целям, основным направлениям деятельности, организационной структуре и процедурам компании. Главный специалист по обучению и развитию персонала отдела кадров SOCAR Polymer Наргиз Салимова подробно рассказала о программе летней производственной практики в компании для студентов национальных вузов. Специалист по поощрению и награждениям Афаг Исмайлова проинформировала участников встречи о кадровой политике, процедуре рассмотрения обращений и процессе отбора кандидатов в SOCAR Polymer, а специалист по приему на работу Эльтуран Казымлы говорил о задачах, которые ставятся перед студентами во время производственной практики, и об участии стажеров в проектах компании. На встрече также выступил выпускник БВШН, технический инженер ООО SOCAR Polymer Ниджат Гасымов, который рассказал о своей работе и успешной карьере в компании.

В заключение сотрудники отдела кадров ответили на многочисленные вопросы.

Прием заявок на участие в летней стажировке завершается 30 мая. В июле студенты, прошедшие отборочный конкурс, начнут проходить производственную практику в компании. Студенты пятого курса БВШН, хорошо зарекомендовавшие себя во время стажировки, получат в дальнейшем шанс стать сотрудниками SOCAR Polymer.